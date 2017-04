‘Als Real Madrid informeert, dan zal ons antwoord vastberaden zijn’

Real Madrid zou bereid zijn om de gelimiteerde transfersom van 24 miljoen euro op tafel te leggen voor Theo Hernández, maar Enrique Cerezo sluit een transfer van de verdediger naar de concurrent uit. Hernández staat nog tot medio 2021 onder contract bij Atlético Madrid en wordt dit seizoen uitgeleend aan Deportivo Alavés.

“Iedere keer als we op het punt staan om een derby te spelen, gebeurt zoiets”, doelt de voorzitter van Atléti op de geruchtenstroom. “De mensen zouden wat serieuzer mogen worden, want wij willen onze tijd niet verdoen met dit soort onzin. Niemand heeft naar Theo geïnformeerd, ook niet over afkoopsommen. Helemaal niets. We weten hier niets van”, aldus Cerezo in een interview met El Transistor.

“Als Real navraag doet naar Theo, dan zal ons antwoord vastberaden en overtuigend zijn. Theo is een speler van ons. Hij speelt nu op huurbasis bij Alavés, maar hij is ónze speler”, besluit Cerezo. Hernández, een linksback, kwam dit seizoen dertig keer in actie voor Alavés en daarin gaf hij vier assists. Hij moet zijn debuut in het eerste elftal van Atlético nog wel maken.