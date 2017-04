Cerny blinkt uit met hattrick: ‘Ik wil belangrijk zijn voor Ajax’

Václav Cerny nam de beloften van Ajax vrijdagavond bij de hand, want de aanvaller uit Tsjechië maakte in de uitwedstrijd tegen Telstar drie doelpunten (1-3). De negentienjarige rechtsbuiten staat dit seizoen nu op 11 treffers in 32 officiële duels.

“Ik wil elke wedstrijd scoren en een belangrijke speler voor Ajax zijn. Dat is vandaag met drie doelpunten gelukt”, zei Cerny na afloop voor de camera van NH. “Dat het er drie waren, dat is alleen maar mooi. Ik ben een aanvaller en moet blijven scoren.”

Trainer Marcel Keizer vond de man van de wedstrijd ‘heel scherp’ voor de dag komen, zo vertelt hij op de clubwebsite: “Hij was ook nog dicht bij een vierde. Uiteindelijk hadden we er nog meer uit kunnen halen, want dit was een wedstrijd die je met 0-5 of 0-6 had kunnen winnen.” Ajax staat nu met 64 punten op de tweede plaats in de Jupiler League.