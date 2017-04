Cerny wijst Jong Ajax met hattrick de weg; VVV wint weer

VVV-Venlo is aan puntverlies ontsnapt. De koploper van de Jupiler League kwam vrijdagavond twee keer op achterstand tegen Almere City, maar won toch nog met 3-2 en heeft nu acht punten meer dan Jong Ajax. De beloften uit Amsterdam deden eveneens wat zij moesten doen, met dank aan een hattrick van Václav Cerny. De Graafschap deed ondertussen opnieuw goede zaken in de strijd om de periodetitel.

VVV-Venlo - Almere City FC 3-2

VVV leek in de eigen Koel punten te verspelen, want de ploeg van Maurice Steijn kwam in het eerste kwartier liefst twee keer op achterstand te staan. Soufyan Ahannach profiteerde van een onoplettendheid in de vijandelijke defensie en opende de score, waarna Ralf Seuntjens de gelijkmaker binnentikte. VVV kreeg een paar minuten later echter weer de 1-2 om de oren door een kopbal van Damon Mirani. VVV was zodoende opnieuw op achtervolgen aangewezen en kreeg in de eerste helft nog een paar kansen, maar met name Torino Hunte had het vizier niet op scherp staan. Na 41 minuten werd het via opnieuw Seuntjens dan toch nog 2-2 en na de pauze bezorgde Joey Sleegers de gastheer het volle pond met de 3-2.



Václav Cerny nam drie doelpunten voor zijn rekening.

Telstar - Jong Ajax 1-3

Cerny opende na een saaie openingsfase de score in Velsen-Zuid: hij kreeg de bal zomaar in de voeten gespeeld van een tegenstander en rondde keurig af. Ajax kreeg na die openingstreffer meer grip op het duel en kreeg kansen op meer. De 0-2 viel echter pas na de onderbreking: Cerny omspeelde de boelman en maakte er 0-2 van. Tien minuten later completeerde de Tsjech zijn hattrick door de bal met zijn rechter in de korte hoek te schieten. De score had nog hoger uit kunnen vallen, maar Ajax was slordig in de afwerking en zag hoe Guyon Philips de eretreffer voor Telstar voor zijn rekening nam.



De Graafschap heeft nu zeven van de laatste acht competitieduels gewonnen.

De Graafschap - RKC Waalwijk 4-0

De Graafschap is de laatste weken in absolute topvorm. Het elftal van Henk de Jong won zes van zijn laatste zeven competitiewedstrijden en ook RKC Waalwijk had weinig in de melk te brokkelen op De Vijverberg. De thuisploeg had slechts veertig minuten nodig om de Waalwijkers op een reeds onoverbrugbare achterstand te zetten. Nadat Anthony van den Hurk halverwege de eerste helft de score had geopend, verdubbelde clubtopscorer Piotr Parzyszek niet veel later de voordelige marge voor De Graafschap op fraaie wijze. De Poolse spits had in eerste instantie nog de lat geteisterd met een halve omhaal, maar gaf doelman Tamati Williams in de rebound alsnog het nakijken. Mark Diemers bepaalde de ruststand vervolgens op 3-0, alvorens Parzyszek het kwartet een kwartier voor tijd completeerde met zijn tweede treffer van de avond.

FC Den Bosch - MVV Maastricht 2-1

Na 45 minuten was er nog niet gescoord in De Vliert en daarmee mocht met name de thuisploeg zijn handen dichtknijpen. MVV was de bovenliggende partij in het eerste bedrijf, maar slaagde er aanvankelijk niet in Kees Heemskerk op de knieën te krijgen. De doelman van Den Bosch had onder meer een antwoord paraat op een vernuftige poging van Thomas Verheijdt en hield zijn ploeg zo op de been. MVV voerde de druk op na de onderbreking en nam na een uur spelen alsnog de leiding via Arsenal-huurling Kelechi Nwakali. Den Bosch rechtte echter de rug en hield dankzij Jeremy Fernandes en Luuk Brouwers alsnog drie punten over aan het treffen.

NAC Breda - SC Cambuur 0-2

NAC won zijn vier laatste wedstrijden in de Jupiler League, maar de Bredanaars hadden het op eigen veld lastig tegen Cambuur, dat eveneens in prima vorm verkeert. De club uit Leeuwaarden speelde een sterke eerste helft en kwam na een half uur op voorsprong in het Rat Verlegh Stadion. Jamiro Monteiro had een puike voorzet in huis op Sander van de Streek, die doelman Jorn Brondeel voorts klopte met het hoofd. NAC maakte in de tweede helft jacht op de gelijkmaker, maar ontbeerde de benodigde stootkracht om Cambuur aan het wankelen te brengen. De bezoekers kregen aan de andere kant een aantal goede mogelijkheden en gooiden het duel drie minuten voor tijd uiteindelijk op slot door een mooie uithaal van Stefano Lilipaly.

FC Emmen - Achilles’29 1-0

Achilles is officieel nog niet gedegradeerd, maar niets duidt erop dat de Groesbekers ook volgend seizoen actief zullen zijn in de Jupiler League. De achterstand op nummer negentien FC Dordrecht bedroeg voorafgaand aan het duel met Emmen liefst acht punten en ook in de JenS Vesting ging het fout voor de hekkensluiter. Cas Peters maakte een kwartier voor tijd op aangeven van Kai Huisman het enige doelpunt van de wedstrijd.