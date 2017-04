AZ wil ‘meedenken’ over transfer na drastisch veranderde situatie

Sergio Rochet mag uitkijken naar een nieuwe club. AZ is niet tevreden over de progressie van de doelman uit Uruguay en zal voor komend seizoen op zoek gaan naar een nieuwe keeper. Rochet is het voornaamste slachtoffer van de tijdelijke komst van Tim Krul, die in januari op huurbasis van Newcastle United werd overgenomen.

"Sergio heeft nog een contract voor een jaar, maar wij zullen met hem meedenken over een vertrek", zo verklaart directeur voetbalzaken Max Huiberts vrijdag in gesprek met De Telegraaf. Dertien maanden geleden koos AZ ervoor om de samenwerking met Rochet te verlengen. "We zien toekomst in Sergio", zei Huiberts toentertijd. "Hij is een jonge doelman en we denken dat er nog veel rek in hem zit."

Rochet presteerde in de eerste seizoenshelft wisselvallig en dat leidde in januari tot de komst van Krul, die meteen in de basis werd geposteerd. De 24-jarige Uruguayaan was tot dat moment ruim een jaar lang de eerste doelman van AZ. Jeugdproduct Nick Olij, 21 jaar, heeft een nieuw contract aangeboden gekregen van twee jaar, met een optie op nog twee jaar. Hij moet volgend seizoen de eerste keeper worden van Jong AZ.

Gino Coutinho verwacht binnen afzienbare tijd een nieuwe aanbieding van AZ. Hij is de beoogde tweede doelman, net als dit seizoen. Marco Bizot, die een aflopend contract met Racing Genk heeft, is in beeld om vanaf 2017/18 eerste doelman van AZ te worden. De eerste gesprekken tussen beide partijen zijn al achter de rug.