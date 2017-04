Roda overleeft grote kansen van PEC en slaat in extremis toe

Roda JC Kerkrade heeft donderdagavond bijzonder goede zaken gedaan in de kelder van de Eredivisie. De Limburgers keken op eigen veld tegen PEC Zwolle bij rust tegen een achterstand aan, maar rechtten de rug in de tweede helft en hielden door een laat doelpunt van Mikhael Rosheuvel uiteindelijk drie punten over aan de krachtmeting: 2-1.

Roda had de rode lantaarn woensdag reeds zonder zelf te spelen overgedragen aan Go Ahead Eagles, dat zich na de 8-0 nederlaag bij Feyenoord op doelsaldo gepasseerd zag worden op de ranglijst. De ploeg van Yannis Anastasiou wekte aanvankelijk niet de indruk verder afstand te willen nemen van de Deventenaren. PEC had in de eerste helft weinig te duchten van thuisploeg en nam op slag van rust verdiend de leiding in het Parkstad Limburg Stadion.

Ryan Thomas kon na een steekpass van Queensy Menig alleen op Benjamin van Leer af, waarna de Nieuw-Zeelander Youness Mokhtar een niet te missen kans bood: 0-1. PEC had vlak daarvoor al een uitgelezen mogelijkheid gehad om de score te openen, maar Frederic Ananou voorkwam met een uiterste krachtsinspanning dat Menig de bal in een leeg doel kon schuiven.

Anastasiou zag zijn elftal in het eerste bedrijf geen enkele doelpoging ondernemen, maar de Griekse oefenmeester slaagde er ogenschijnlijk in de juiste snaar te raken in de rust. Roda kwam na de onderbreking furieus uit de kleedkamer en had slechts twee minuten nodig om de stand gelijk te trekken. Mohamed El Makrini bereikte Gyliano van Velzen, waarna de spits het leder op enigszins onorthodoxe wijze achter Mickey van der Hart werkte.

Tom Van Hyfte was vervolgens na goed voorbereidend werk van Dani Schahin dicht bij de 2-1, maar zijn schot werd onschadelijk gemaakt door Van der Hart. Aan de andere kant schoot Nicolai Brock-Madsen rakelings naast, waardoor het scorebord niet meer in beweging leek te gaan komen. Rosheuvel bepaalde vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd echter toch nog anders. De spits was er als de kippen bij om een rebound van invaller Beni Badibanga binnen te werken en bezorgde Roda zo op de valreep drie broodnodige punten. Roda stijgt door de zege naar een zestiende plaats en heeft nu drie punten meer dan hekkensluiter Go Ahead. PEC blijft twaalfde staan.