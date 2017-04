‘Norwich City krijgt concurrentie uit Premier League voor Dijks’

Mitchell Dijks keert zo goed als zeker niet meer terug bij Ajax. Norwich City is zeer tevreden over de gehuurde linksback en wil hem definitief overnemen. Dat laat Dick van Burik, zaakwaarnemer van de verdediger, weten aan De Telegraaf. Er zijn echter meer kapers op de kust.

Toen Dijks in januari op huurbasis de overstap maakte van Ajax naar Norwich, spraken de clubs een prijs af waarvoor hij definitief zou kunnen worden overgenomen. Die optie wil de club uit de Championship gaan lichten. Het contract van Dijks bij Ajax loopt nog een jaar door, tot de zomer van 2018.

Het is geen uitgemaakte zaak dat Dijks definitief voor Norwich komt te spelen. Volgens de eerder genoemde krant is er ook belangstelling vanuit de Premier League. Om welke club(s) het gaat is onbekend.