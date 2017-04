KNVB doet navraag naar toptrainer: ‘Zijn interesse wordt gecheckt’

Jorge Sampaoli heeft volgens FOX Sports ‘ongelooflijk oren’ naar het bondscoachschap van het Nederlands elftal, maar het is nog onduidelijk of ook de KNVB in de 57-jarige Argentijn een geschikte opvolger van Danny Blind ziet. De bond gaat in ieder geval wel navraag doen bij Sampaoli, meldt het Algemeen Dagblad.

“Hij was de architect van de teams die Sevilla vanaf 2014 aan drie Europa League-zeges op een rij hielp. De interesse van Sampaoli wordt gecheckt, zoals de KNVB ook naar andere buitenlanders kijkt”, zo schrijft de krant, die echter vergeet dat Sampaoli pas sinds afgelopen zomer werkzaam is in Andalusië.

Sampaoli zat tot dusverre bij 45 wedstrijden in de dug-out van Sevilla en daarvan gingen er 23 gewonnen, werden er tien duels gelijkgespeeld en werden er twaalf nederlagen geleden. Dat heeft geresulteerd in een gemiddelde van 1,76 punt per wedstrijd. Sampaoli werkte eerder bij onder meer Chili, Universidad de Chile, CS Emelec, O’Higgins en Sporting Cristal.