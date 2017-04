Woensdag, 5 April 2017

Ajax en Man City in de race voor Zuid-Amerikaan

Wilfried Zaha heeft een beslissing genomen over zijn toekomst. De aanvaller is vastbesloten om een nieuwe contract bij Crystal Palace van tafel te vegen en de stap naar Tottenham Hotspur te maken. (The Sun)

Manchester City en Valencia gaan komende zomer om de tafel om een spelersruil te bespreken. The Citizens laten Eliaquim Mangala definitief naar Spanje vertrekken, terwijl José Gayá de omgekeerde weg bewandelt. (Daily Star)

Ajax blijft rondkijken op de Zuid-Amerikaanse markt. De Amsterdammers hebben, evenals Manchester City en Club Brugge, interesse in de verdedigende middenvelder Jordan Sierra van Delfin. (Diverse Ecuadoraanse media)

West Ham United is momenteel in gesprek met Pablo Zabaleta. Het contract van de Argentijnse verdediger bij Manchester City loopt af, waardoor hij komende zomer transfervrij is. (Daily Mail)

Luke Shaw heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Tottenham Hotspur. De verdediger wil Old Trafford in ieder geval verlaten komende zomer. (The Sun)