‘Feyenoord wil door met Basaçikoglu ondanks interesse Fenerbahçe’

Feyenoord wil het contract van Bilal Basaçikoglu graag verlengen, zo meldt Voetbal International. De huidige verbintenis van de aanvaller loopt tot 2018, waardoor er nu een beslissing gemaakt moet worden over de toekomst van de Turks jeugdinternational. Hij zou namelijk ook de optie hebben om bij Fenerbahçe te tekenen.

De Rotterdammers willen het liefst geen verlies maken op de aanvaller. In 2014 kwam hij voor 3,5 miljoen euro van sc Heerenveen over, maar komende zomer lijkt Feyenoord nog niet een dergelijk bedrag te kunnen vragen. De club ziet nog toekomst in Basaçikoglu en houdt hem daardoor het liefst langer binnenboord. Mocht de aanvaller een nieuw contract weigeren, zal Feyenoord proberen om hem komende zomer van de hand te doen.

Volgens Haberturk heeft Basaçikoglu de optie om naar Turkije te vertrekken. Er wordt gemeld dat er een principeakkoord ligt voor een transfer naar Fenerbahçe. Hoeveel de Turkse topclub in dat geval gaat betalen voor de aanvaller is nog onduidelijk. In Istanbul ligt een jaarsalaris van vijfhonderdduizend euro per jaar klaar.

Vilhena

Ook Tonny Vilhena kan volgens Voetbal International op een nieuwe contractaanbieding rekenen. De middenvelder is dit seizoen een van de steunpilaren van Feyenoord, wat de aandacht heeft getrokken van buitenlandse clubs. Door Vilhena langer vast te leggen, hoopt Feyenoord zich te verzekeren van een hoge transfersom.