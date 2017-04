Te Vrede overwint teelbalkanker: ‘De zwaarste tijd van mijn leven’

Mitchell te Vrede is hersteld van teelbalkanker. De tumor werd een week of zes geleden bij hem ontdekt, maar na een succesvolle operatie staat de 25-jarige aanvaller van Boluspor alweer op het trainingsveld en voelt hij zich stukken beter.

Te Vrede laat aan De Telegraaf weten dat hij volledig gezond is verklaard en dat hij niet wil blijven hangen in het verleden, maar nu vooral met goede moed naar de toekomst wil kijken. “Ik ben geschrokken. Dit was de zwaarste tijd van mijn leven”, zegt hij.

“Gelukkig kan ik weer positief vooruitkijken en dit achter me laten. Zo zie je maar dat niets belangrijker is dan je gezondheid”, besluit Te Vrede, die tot dusverre zes wedstrijden voor Boluspor speelde. Hij kwam eerder uit voor Feyenoord, sc Heerenveen, Excelsior en AZ.