Forse kritiek van Mourinho: ‘De focus en ambitie van hem ligt ver achter’

Manchester United telde tweeënhalf jaar geleden 37,5 miljoen euro neer voor Luke Shaw, maar zijn rol bij the Red Devils lijkt al uitgespeeld. Manager José Mourinho is niet te spreken over de instelling van de 21-jarige verdediger. Tottenham Hotspur zou de pijlen gericht hebben op een zomerse komst van Shaw.

“Het is moeilijk voor hem om op te bank te zitten. Ik kan hem niet vergelijken met Ashley Young, Matteo Darmian of Daley Blind. De manier waarop hij traint is anders, de focus en ambitie is niet te vergelijken. Hij ligt daar heel ver op achter”, zegt Mourinho in gesprek met de Engelse pers. Ondanks zijn reserverol bij Manchester United, werd Shaw vorige week wel opgeroepen voor de Engelse nationale ploeg.

Dat betekent voor Mourinho echter niks. “Joe Hart is ook international en die speelt op huurbasis in Italie”, besluit de Portugese manager. Shaw speelde dit seizoen pas vijftien wedstrijden voor Manchester United in alle competities, waarvan acht keer in de Premier League.