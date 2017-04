Buitenspeldoelpunt van Benzema zet Real Madrid op juiste spoor

Real Madrid heeft de druk weer bij Barcelona gelegd. De Koninklijke had zondagavond aan doelpunten van Karim Benzema, Isco en Nacho Fernández voldoende om Deportivo Alavés het zwijgen op te leggen (3-0) en heeft nu weer vijf punten meer dan Barcelona. De Catalanen komen later op de avond nog in actie tegen Granada.

Real verloor dit seizoen in het eigen Santiago Bernabéu nog niet in de competitie en aan die trend kwam ook dit keer dus geen einde. Benzema opende de score: de Fransman knalde na ruim een half uur spelen raak na een combinatie met Dani Carvajal en maakte zodoende zijn eerste competitietreffer ooit tegen Alavés. Die 1-0 had eigenlijk afgekeurd moeten worden omdat Benzema eerder buitenspel had gestaan, maar scheidsrechter José Sánchez liet doorspelen en daar had men bij Real uiteraard wel vrede mee. Cristiano Ronaldo leek ook nog hinderlijk buitenspel te staan, maar de goal werd dus geteld.



Cristiano Ronaldo passeert Gaizka Toquero op stijlvolle wijze.

Real Madrid werd door de treffer van Benzema de eerste LaLiga-deelnemer uit de geschiedenis die in vijftig wedstrijden op rij (over alle competities) een doelpunt heeft weten te maken. In het eerste half uur had Real overigens grote moeite om tot kansen te komen, ook doordat Alavés het aandurfde om de opbouw van de tegenstander te verstoren. De beste mogelijkheid was voor Ronaldo, die een tegenstander het bos instuurde, maar vervolgens een te slap schot afleverde. In de slotfase van de eerste helft kreeg ook Gareth Bale nog een kans, maar de Welshman mikte naast.

In het eerste kwartier na de thee kreeg Deyverson twee kansen aan de kant van Alavés, maar de Braziliaan kreeg zijn kopballen er niet in. Aan de andere kant dacht Ronaldo even de marge te verdubbelen, maar de Portugees werd vanwege buitenspel teruggefloten. In het laatste half uur kreeg Alavés nog twee mogelijkheden, maar Edgar en Manu García lieten na om de stand gelijk te trekken. Die missers kwamen Alavés duur te staan, want Isco besliste vijf minuten voor tijd de wedstrijd door de 2-0 binnen te knallen en Nacho maakte er even later 3-0 van met een kopbal uit een rebound.