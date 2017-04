Voormalig smaakmaker van FC Twente ruilt Spanje in voor Brazilië

Felipe Gutiérrez maakt het kalenderjaar af in Brazilië. De middenvelder, die eerder 108 officiële wedstrijden voor FC Twente speelde, heeft op huurbasis de overstap gemaakt van Real Betis naar Internacional. De club uit Porto Alegre heeft tevens een optie tot koop op Gutiérrez bedongen, zo laat men via de officiële kanalen weten.

Gutiérrez, 32-voudig international van Chili, ruilde FC Twente in de zomer voor zo’n twee miljoen euro in voor Betis en tekende een contract voor vier seizoenen. Hij kwam echter niet verder dan één doelpunt in zestien duels en zal hopen dat hij bij Internacional vaker aan spelen toe komt dan in Andalusië het geval was.

Gutiérrez, die bij Betis nog een contract heeft tot de zomer van 2020, gaat bij Internacional samenspelen met onder anderen de Argentijnse aanvallende middenvelder Andrés D’Alessandro. De club wordt gecoacht door Antonio Carlos Zago.