Pastoor baalt: ‘Die man heeft dat in totale dronkenschap samengesteld’

Alex Pastoor baalt van het competitieprogramma van Sparta Rotterdam. De club uit Rotterdam-West verloor zaterdagavond in eigen huis van PSV (0-2), gaat dinsdag op bezoek bij sc Heerenveen en komende vrijdag is stadsgenoot Excelsior reeds de tegenstander.

"Dit is een week waarin je in zes dagen drie keer moet voetballen", vertelt Pastoor tegen de NOS. "Dat hebben ze goed verzonnen bij de KNVB. Die man die in totale dronkenschap het programma heeft samengesteld. Daar zijn we nu aan begonnen en dus moeten we deze wedstrijd snel afsluiten."

Sparta had zaterdagavond dus weinig tijd om stil te staan bij de nederlaag tegen PSV.

"Ik vond ons even goed of slecht als PSV. Ik miste een vonkje in ons spel", zo blikte de trainer terug op de nederlaag. Hij betreurde de slordigheden bij de tegendoelpunten. "Ik kan moeilijk verklaren waar dat vandaan komt. Op de momenten waarop we agressief waren, vond ik ons gelijkwaardig aan PSV. Op al die momenten konden we ook iets betekenen. Daarin hebben we onszelf tekort gedaan."