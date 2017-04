‘Hij ís Arsenal en heeft de club gemaakt tot wat die nu is’

Manchester City gaat zondag op bezoek bij Arsenal en voor Bacary Sagna is dat een bijzondere wedstrijd, want de rechtsachter speelde zeven jaar voor de Londenaren en kwam in die periode tot 285 wedstrijden. De Fransman koestert warme herinneringen aan zijn tijd bij Arsenal en ook aan manager Arsène Wenger.

Sagna noemt zijn landgenoot in een interview met The Sun ‘een toptrainer’: “Hij staat met Sir Alex Ferguson aan de top. Ik zie dat hij blijft vechten om door te gaan, want de club is zijn leven en hij houdt van de club. Ik heb met hem gewerkt en heb meegemaakt hoeveel pijn het hem doet als het niet goed gaat met Arsenal.

“Mijns inziens ís hij Arsenal. Hij heeft Arsenal gemaakt tot wat de club nu is”, besluit de 34-jarige Sagna, die met zijn werkgever zeven punten meer heeft dan nummer zes Arsenal. Man City kan zondag voor het eerst sinds het seizoen 1975/76 beide ontmoetingen in de competitie van Arsenal winnen.