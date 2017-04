Zaakwaarnemer verklapt toekomst van Touré: ‘Akkoord is bereikt’

Yaya Touré vervolgt zijn loopbaan in Rusland. Zaakwaarnemer Dmitri Seluk laat in een interview met Championat weten dat er een akkoord is bereikt met de directie van Spartak Moskou. Touré lijkt dus een ploeggenoot te worden van Oranje-international Quincy Promes.

“Touré wordt de best betaalde speler in de geschiedenis van het Russische voetbal en gaat voor drie seizoenen tekenen. Spartak ziet in hem de ervaren voetballer die het team naar succes kan leiden in de Champions League”, zo wordt Seluk geciteerd. De 33-jarige Touré heeft een aflopend contract en liet eerder nog weten dat te willen verlengen, maar lijkt daar dus op te zijn teruggekomen.

Daarnaast is het de vraag of de 97-voudig international van Ivoorkust ook in de toekomstplannen van manager Josep Guardiola zou zijn voorgekomen. Het voormalige Oostblok is voor Touré overigens niet geheel onbekend terrein, want hij speelde in het seizoen 2004/05 al voor Metallurg Donetsk. Die club ging twee jaar geleden failliet.