Bayern heeft oogje op Juventus-ster: ‘Maar spelers zijn niet meer betaalbaar’

Karl-Heinz Rummenigge waagt zich niet aan een voorspelling over de kwartfinale van de Champions League tussen Juventus en Barcelona. De voorzitter van Bayern München, die een verleden heeft in de Serie A bij Internazionale, blikt in de Corriere dello Sport vooruit op de dubbele krachtmeting. Speciale aandacht gaat uit naar Paulo Dybala, die Rummenigge graag naar München zou halen.

"Alle kwartfinalisten, behalve misschien Leicester City, kunnen de Champions League winnen. Het is lastig te zeggen wie favoriet is. Juventus is een sterke ploeg, dus ik ben er geenszins van overtuigd dat Barcelona doorgaat", maakt de preses duidelijk. Volgens Rummenigge beschikken beide teams over topspelers. "Dan denk ik aan iemand als Paulo Dybala. Het probleem is echter dat goede spelers niet meer worden verkocht op de transfermarkt."

De grenzen in de transferwereld worden steeds verder opgerekt, merkt Rummenigge. "Of je betaalt een bedrag dat alle perken te buiten gaat, of je krijgt de speler niet. Dat is het grote verschil met mijn tijd als voetballer. Toen had iedere speler een prijskaartje dat betaalbaar was. Nu verkopen Bayern München, Juventus, Real Madrid en Barcelona hun beste spelers niet meer, ook al is er een enorm bod."