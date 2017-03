NAC verrast en maakt gehakt van koploper VVV, Boere op schot

Het kampioenschap in de Jupiler League kan VVV-Venlo nauwelijks meer ontgaan, maar het elftal van Maurice Steijn gaat door een mindere periode. Nadat de lijstaanvoerder voor de interlandperiode al een waanzinnig pak slaag kreeg van laagvlieger FC Dordrecht, werd vrijdagavond in eigen huis opnieuw een forse nederlaag geleden. NAC Breda bleek een maatje te groot: 0-4. Nummer drie Jong PSV verloor nipt op verplaatsing bij De Graafschap.

VVV-Venlo – NAC Breda 0-4

VVV blameerde zich twee weken geleden op bezoek bij Dordrecht (5-2) en de koploper hoopte in de thuiswedstrijd tegen NAC weer het nodige vertrouwen te tanken. De bezoekers weigerden zich echter naar de slachtbank te laten leiden en namen halverwege de eerste helft brutaal de leiding in De Koel. Na een fraaie aanval over diverse schijven stelde Manchester City-huurling Manu García clubtopscorer Cyriel Dessers in de gelegenheid voor de 0-1 te tekenen. De thuisploeg wist zich geen raad met de aanvalsdrift van NAC en zag zijn zorgen nog voor rust vergroot worden. Robbie Haemhouts mocht na half uur spelen aanleggen vanaf een meter of 25 en verschalkte doelman Delano van Crooy op weergaloze wijze via de onderkant van de lat: 0-2. VVV probeerde het in de tweede helft wel, maar de Bredanaars bleven vrij eenvoudig op de been en sloegen twintig minuten voor tijd voor een derde maal toe. Na een messcherpe counter werd Giovanni Korte door James Horsfield in staat gesteld te scoren. VVV werd echter niets bespaard op een nieuwe rampavond en moest in de slotfase door toedoen van Dessers ook nog de 0-4 incasseren.

De Graafschap – Jong PSV 2-1

Een incidentele nederlaag op bezoek bij Fortuna Sittard (3-2) maakte vorige week een einde aan een reeks van vijf gewonnen competitiewedstrijden voor De Graafschap, maar de ploeg van Henk de Jong bewees voor eigen publiek niet van slag te zijn geraakt door die verliespartij. Scheidsrechter Richard Martens legde de bal in de openingsfase op de stip na een handsbal van Philippe Rommens, waarna Piotr Parzyszek De Graafschap vanaf elf meter op voorsprong bracht: 1-0. De beloften van PSV maakten ondanks de valse start een frisse indruk en kregen halverwege de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. Albert Gudmundsson faalde echter oog in oog met doelman Filip Bednarek. Die misser kwam PSV uiteindelijk duur te staan, want zeven minuten voor de thee verdubbelde Youssef El Jebli na een vlotte counter de voorsprong voor De Superboeren. Sam Lammers scoorde in de slotfase nog wel tegen, maar de overwinning kwam verder niet meer in gevaar voor De Graafschap.

RKC Waalwijk – FC Volendam 1-4

Het publiek in het Mandemakers Stadion werd verwend in het eerste kwart van het duel. Nadat Enzo Stroo na vijf minuten spelen voor de 0-1 had getekend namens de bezoekers, werd de score amper een kwartier later alweer genivelleerd door toedoen van Kenny Anderson. Volendam won slechts één van zijn laatste zes wedstrijden, maar het keurkorps van Robert Molenaar werd tien minuten na de onderbreking in het zadel geholpen door RKC. Dennis van der Heijden profiteerde optimaal van geklungel in de laatste linie van de thuisploeg: 1-2. Volendam wenste voorts onmiddellijk de beslissing in het treffen aan te brengen en stelde via Stroo uiteindelijk de zege veilig. In de slotfase pikte ook Van der Heijden nog zijn tweede goal van de avond mee.

SC Cambuur – FC Emmen 1-0

Doelpunten vielen er in de eerste helft niet te noteren en dat was met name de verdienste van Dennis Telgenkamp. De doelman van Emmen redde op pogingen van Tarik Tissoudali en Jerge Hoefdraad en hield de bezoekers zo op de been. Telgenkamp had bovendien het geluk dat een schot van diezelfde Hoefdraad na circa twintig minuten spelen op de paal belandde. Het spelbeeld veranderde nauwelijks na de thee. Cambuur ging op zoek naar een doelpunt en kreeg een kwartier voor tijd eindelijk wat het verdiende. De uitblinkende Telgenkamp moest zijn meerdere erkennen in invaller Martijn Barto en kon zodoende niet voorkomen dat de drie punten in Leeuwarden bleven.

Almere City – Telstar 2-0

Eerder dit seizoen maakten beide ploegen er een waar doelpuntenfestijn van in Velsen-Zuid (3-6), maar in Almere waren de hoogtepunten schaarser. Toch ging de thuisploeg halverwege rusten met een voorsprong. Lars Nieuwpoort kopte tien minuten voor de onderbreking raak uit een hoekschop en bezorgde het team van Jack de Gier zo de voorsprong: 1-0. Almere had vrij weinig te duchten van Telstar en stelde de zege op het uur veilig via Soufyan Ahannach.

FC Eindhoven – FC Den Bosch 4-2

Eindhoven verloor zijn laatste drie duels in de Jupiler League, maar het bezoek van Den Bosch leek precies op het juiste moment te komen voor het elftal van Ricardo Moniz. Rai Vloet profiteerde halverwege het eerste bedrijf van geklungel in de Bossche defensie, waarna Tibo van de Velde nog voordat het half uur verstreken was in het Jan Louwers Stadion de voorsprong verdubbelde voor Eindhoven: 2-0. De gastheren leken op rozen te zitten, maar Den Bosch kwam sterk uit de kleedkamer. Luttele seconden nadat leidsman Martin Perez het duel had hervat, tekende Mario Bilate voor de aansluitingstreffer. Den Bosch maakte daarna jacht op de 2-2 en kreeg na twintig minuten spelen in de tweede helft loon naar werken. Zija Azizov beproefde zijn geluk van afstand en liet doelman Ruud Swinkels vervolgens kansloos met een verwoestende uithaal. Eindhoven oogde kwetsbaar, maar de ploeg toonde karakter. Mart Lieter kreeg de bal via een verdediger van Den Bosch voor de voeten en bezorgde de Eindhovenaren met enig fortuin een nieuwe voorsprong. Vloet maakte er in de slotfase ook nog 4-2 van.

Helmond Sport – FC Dordrecht 1-0

Invaller Teije Ten Den maakte het verschil in een weinig hoogstaande wedstrijd. De spits werd halverwege de tweede helft binnen de lijnen gebracht en had slechts twee minuten nodig om te scoren. Helmond trok de winst uiteindelijk over de streep en vergaarde zodoende na negen duels zonder overwinning weer eens drie punten.

FC Oss – Achilles '29 4-0

Hekkensluiter Achilles was de laatste weken in prima vorm, maar de Groesbekers kenden een rampzalige avond in Oss. Nadat competitietopscorer Tom Boere de thuisploeg op voorsprong had gezet met een simpele intikker, tekende Cihat Çelik nog binnen de tien minuten voor de 2-0. Oss ondervond weinig problemen van Achilles en gooide de ontmoeting nog in de eerste helft op slot. Boere mocht aanleggen vanaf elf meter na een handsbal van Doriano Kortstam en zorgde met zijn dertigste doelpunt dit seizoen voor de 3-0. In de tweede helft nam Oss wat gas terug, maar dat weerhield Boere er niet van om tien minuten voor tijd zijn hattrick te completeren.