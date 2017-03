Ajax wil naar maandagavond: ‘Iedereen roept dat we internationaal afhaken’

Traditioneel wordt er in de Eredivisie niet gevoetbald op de maandagavond, maar volgens Peter Bosz zou de KNVB er goed aan doen een uitzondering te maken voor teams die midweeks Europese verplichtingen hebben. De trainer van Ajax pleit op grond van wettenschappelijk onderzoek voor een verlengde rustperiode na een Europese wedstrijd.

"Er is een grootscheeps onderzoek geweest naar 27.000 wedstrijden. Dat ging over het verschil qua prestaties tussen twee dagen en drie dagen rust na een wedstrijd. Fysiologisch is bewezen dat je na drie dagen rust beter presteert", zo onderbouwt Bosz in gesprek met Voetbal International. "Dat ligt niet aan Ajax, of aan de conditie Nederlandse voetballers. Dat is gewoon wetenschappelijk onderbouwd."

"Iedereen roept dat we internationaal afhaken", vervolgt Bosz, die het over enkele weken met Ajax in de kwartfinales van de Europa League opneemt tegen Schalke 04. "Dan is er nog een ploeg die punten kan binnenhalen voor het Nederlandse voetbal, dan lijkt het mij belangrijk dat je wedstrijden kunt verplaatsen. Dat doen ze in grote buitenlandse competities ook. Clubs die Europees actief zijn, worden geholpen. Wij moeten ook flexibel zijn in de kalender."