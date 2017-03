Jones wachtte kans af: ‘Ik werd voor gek verklaard, ook door mijn makelaar’

Pas op 35-jarige leeftijd lijkt Brad Jones op de toppen van zijn kunnen te zitten. Er was de nodige scepsis toen Feyenoord de Australiër als tijdelijk vervanger van Kenneth Vermeer binnenhaalde, maar dat was binnen een aantal wedstrijden verdwenen. Met de Rotterdammers ligt Jones momenteel op titelkoers.

Komende zondag kan Feyenoord een reuzenstap richting het kampioenschap zetten, maar dat moet het in ieder geval niet verliezen in de ArenA. “Het kan bij iedereen op het laatste moment misgaan. Kijk maar naar vorig seizoen. Je hebt de titel pas als je de schaal in je handen hebt. Zo staan wij erin: wij hebben nog niks gewonnen. We hadden 'm niet toen we in de winter eerste stonden en we hebben 'm nog niet. De strijd duurt langer”, zegt Jones tegenover de NOS.

“Toen ik bij Liverpool wegging, wilde ik alleen nog maar eerste keus zijn. En ik moest even wachten. De clubs die ik geschikt vond, kwamen niet. Ik kreeg wel aanbiedingen, maar niets waarbij ik dacht: oké, die kant wil ik op”, vervolgt de Australische doelman. “Ik had het gevoel dat ik lang genoeg tweede keeper was geweest. Ik besloot mijn kans af te wachten. Ik werd voor gek verklaard, ook door mijn makelaar. En toen werd ik hier gevraagd. Daar hoefde ik niet over na te denken.”