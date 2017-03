Mourinho: ‘Als Zlatan een andere uitdaging wil, ben ik ook blij voor hem’

Het blijft voorlopig de vraag of Zlatan Ibrahimovic nog een jaar bij Manchester United blijft. De Zweedse spits zou komende zomer ook de stap naar Los Angeles Galaxy of Napoli kunnen maken. Manager José Mourinho zegt dat hij zich ook neer kan leggen bij een eventueel vertrek van Ibrahimovic.

“Ik wacht gewoon rustig op zijn beslissing. Als hij uiteindelijk beslist dat hij blijft en hier gelukkig is, zijn wij daar heel blij mee. Als hij een andere uitdaging wil en daardoor besluit te vertrekken, ben ik ook blij voor hem”, zegt Mourinho in gesprek met Sky Sports. Er ligt momenteel een optie voor Ibrahimovic om zijn contract met één seizoen te verlengen.

“Hij is een belangrijk onderdeel van ons succes dit seizoen, maar wat hij wil is belangrijker dan het team. Als zijn besluit is om te vertrekken en gelukkig te zijn met zijn gezin op een andere plek, dan is dat maar zo”, besluit de Portugese oefenmeester.