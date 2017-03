Portugal en scorende Ronaldo treuren na doelpunt in extremis

De nationale ploeg van Portugal is er niet in geslaagd om Zweden van zich af te schudden. De Europees kampioen stond dinsdagavond bij rust met 2-0 voor, maar gaf die na de thee helemaal weg: 2-3. Bij de bezoekers werd Sam Larsson van sc Heerenveen halverwege de tweede helft vervangen door Jimmy Durmaz.

Portugal had de zaakjes relatief snel op orde, want Cristiano Ronaldo opende na achttien minuten de score en na ruim een half uur maakte Andreas Granqvist er met een eigen doelpunt 2-0 van. De voormalig verdediger van onder meer FC Groningen tikte de bal na een voorzet van Gelson Martins achter doelman Karl-Johan Johnsson. Ronaldo had de score geopend door na een prachtige voorzet van Gelson binnen te volleren en de sterspeler maakte daarmee alweer zijn zestiende doelpunt in zijn laatste vijftien interlands. Ronaldo had een tweede keer kunnen scoren, maar stuitte toen op keeper Johnsson.

Portugal toonde zich efficiënt, maar maakte in verdedigend opzicht niet altijd een even zekere indruk en mocht dan ook van geluk spreken dat men bij rust geen treffer had geïncasseerd.In de tweede helft had Portugal minder geluk, want daarin kreeg men er drie om de oren. Viktor Claesson van FK Krasnodar maakte er na 57 minuten 2-1 van en maakte daarmee zijn eerste interlanddoelpunt sinds januari 2012. Twintig minuten later werd het 2-2: Claesson gleed de bal na een hoekschop op knappe wijze binnen. Een eigen doelpunt van Joao Cancelo leverde Zweden in de blessuretijd ook nog het volle pond op: 2-3. Ronaldo deed toen al niet meer mee, want hij werd na 58 minuten naar de kant gehaald.