‘Het zal altijd mijn eerste optie zijn om bij Real Madrid te blijven’

Marco Asensio is niet van plan om in de zomer afscheid te nemen van Real Madrid. De aanvallende middenvelder deed dit seizoen in 25 wedstrijden mee, maar mag zich door de interne concurrentie nog geen vaste basisspeler noemen. De Nederlandse Spanjaard blijft daar echter rustig onder.

“Ik heb duidelijk gemaakt dat ik wil slagen bij Real. Mijn eerste optie zal altijd zijn om hier te blijven en dan zullen we wel zien wat er volgend jaar weer gebeurt. Maar het is mijn intentie om bij Real te blijven”, aldus Asensio in een interview met Cadena SER. De linkspoot staat in totaal op acht doelpunten voor de Madrilenen.

Ondanks dat Asensio dus een uitstekend moyenne kan overleggen, zal hij steeds moeten blijven knokken om bij de eerste elf te komen: “Er zijn veel goede spelers bij Real. Het is moeilijk om altijd te spelen, maar als ik de kans krijg, dan probeer ik altijd mijn uiterste best te doen om te laten zien wat ik kan”, besluit Asensio, die bij Real nog een contract heeft tot de zomer van 2022.