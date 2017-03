Zakaria El Azzouzi keert per direct terug bij Ajax

Zakaria El Azzouzi zal per direct terugkeren naar Ajax, zo meldt Sparta Rotterdam dinsdagmiddag via de officiële kanalen. Deze beslissing is na overleg met Ajax en El Azzouzi genomen mede naar aanleiding van het sportieve vooruitzicht voor de aanvaller op Het Kasteel.

El Azzouzi, twintig jaar, zou tot het einde van het seizoen uitgeleend worden aan Sparta, maar keert nu vervroegd terug naar sportcomplex de Toekomst. El Azzouzi sluit aan bij Jong Ajax, waar hij de rest van het seizoen zal meetrainen. De aanvaller, die eerder aan FC Twente werd uitgeleend, heeft nog een contract tot medio 2020 bij Ajax.

El Azzouzi speelde 24 officiële duels voor de Rotterdammers, hij trof daarin negen keer doel. De laatste weken kwam hij amper in de plannen van Alex Pastoor voor. Sinds de uitwedstrijd tegen Ajax op 12 februari, waarin hij negentig minuten in actie kwam, speelde hij nog maar negen minuten, verdeeld over twee duels.

Later meer...