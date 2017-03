‘PSV hoopt nieuwe trainer beloften weg te kapen in Utrecht’

In de zoektocht naar een nieuwe trainer voor de beloften is PSV in Utrecht uitgekomen. De Eindhovenaren zien in Jean-Paul de Jong de ideale kandidaat voor de vacature van trainer van Jong PSV, zo meldt Voetbal international. Nu is dat nog Pascal Jansen, die aan het einde van het seizoen hoofd jeugdopleidingen wordt.

Jansen wordt als hoofd jeugdopleidingen de opvolger van Art Langeler, die bondscoach van Jong Oranje is geworden. De Jong werkt momenteel als assistent-trainer bij FC Utrecht, maar zou wel weer graag op eigen benen willen staan. Hij werkte tussen 2013 en 2015 als hoofdtrainer bij FC Eindhoven.

De Jong heeft in Utrecht nog een contract tot medio 2019. Om die reden zou een overgang naar NAC Breda eerder zijn afgeketst. De Jong speelde vrijwel zijn hele carrière bij FC Utrecht en begon zijn trainersloopbaan ook in de Domstad, als jeugdtrainer. Via FC Eindhoven keerde hij terug in de Galgenwaard om assistent van Erik ten Hag te worden.