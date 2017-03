‘We noemen Ronaldo een huilbaby, want als we verloren ging hij vaak huilen’

Het is algemeen bekend dat Cristiano Ronaldo niet heel goed tegen zijn verlies kan. Dat is altijd zo geweest, bekent zijn voormalig ploeggenoot Ricardo Santos. Hij speelde met Ronaldo samen bij zijn eerste amateurclub CF Andorinha, waar de Portugese sterspeler door zijn teamgenoten ‘huilbaby’ werd genoemd.

Iedere keer als Andorinha een wedstrijd verloor, vloeiden bij Ronaldo namelijk de tranen. “Ronaldo wilde toen al net zo graag winnen als nu. We noemen hem een huilbaby, want als we verloren of als andere kinderen de bal niet naar hem overspeelden, ging hij vaak huilen”, zegt Santos tegenover Reuters.

Bij Andorinha in Funchal, op het eiland Madeira, zette Ronaldo zijn eerste stappen op het voetbalveld. Via CD Nacional kwam de aanvaller in de jeugdopleiding van Sporting terecht. Na een doorbraak bij Sporting, maakte Ronaldo de overstap naar Manchester United. In 2009 telde Real Madrid 94 miljoen euro neer om de Portugees naar Spanje te halen. Onlangs werd bekend dat Ronaldo met 87,5 miljoen euro afgelopen jaar de best betaalde speler ter wereld was.