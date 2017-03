PEC Zwolle licht opties en ziet aanvoerder aan elfde seizoen beginnen

PEC Zwolle heeft de optie in het aflopende contract van aanvoerder Bram van Polen gelicht, zo meldt de club op zijn website. De aanvoerder van de Zwollenaren is zo één jaar langer aan de club verbonden. Van Polen begint komende zomer aan zijn elfde seizoen in Zwolse dienst.

Van Polen kwam in 2007 over van Vitesse en promoveerde in de tussentijd met PEC naar de Eredivisie en won de KNVB beker en de Johan Cruijff Schaal. Ook de opties in de contracten van Josef Kvida en Kingsley Ehizibue zijn door PEC Zwolle gelicht. Zowel Kvida als Ehzibue was in het bezit van een aflopend contract. Door het lichten van de optie ligt het duo één jaar langer vast in Zwolle.

De contracten van Dirk Marcellis, Danny Holla en Kevin Begois zijn door de club formeel opgezegd. Met Marcellis en Holla gaat de club nog in gesprek om over een contractverlenging te praten, maar Begois mag aan het einde van het seizoen transfervrij vertrekken uit Zwolle.

Ondertussen wordt er ook nog hard gezocht naar een trainer. Technisch directeur Gerard Nijkamp gaat niet in op namen en meldt dat de club geen haast heeft met het aanstellen van een nieuwe trainer. “Onze focus ligt op de competitie. Het proces loopt gestaag. Nogmaals, we hebben geen haast. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk draagvlak komt”, zegt Nijkamp tegen Voetbal International.