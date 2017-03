Feyenoord heeft nieuwe hoofdsponsor eindelijk binnen

Barcelona heeft de pijlen gericht op Thomas Lemar. De vleugelaanvaller staat ook in de belangstelling van Atlético Madrid, dat afgelopen zomer al 25 miljoen euro bood. (L’Equipe)

Paulo Dybala gaat niet naar Barcelona. Technisch secretaris Robert Fernández weet dat de aanvaller een meerjarig contract heeft bij Juventus en dat een transfer daardoor nagenoeg onmogelijk is. (Mundo Deportivo)

De naam blijft vooralsnog geheim, maar het gaat om een Nederlands bedrijf en het geld dat gemoeid is met de deal is vergelijkbaar met de huidige overeenkomst met Opel.

Steve Mounié heeft de clubs voor het uitkiezen. De aanvaller van Montpellier staat in de belangstelling van West Bromwich Albion, Leicester City, Middlesbrough en OGC Nice. (Foot 365)