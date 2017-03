Zondag, 26 Maart 2017

Engelse topclub heeft 65 miljoen over voor Morata

Everton heeft een bedrag van vijftig miljoen euro gereserveerd voor de komst van Michael Keane en Jordan Pickford. De twee Engelse internationals, spelend voor Burnley en Sunderland, zijn echter alom gewild. (The Sun)

Jermain Defoe kan terugkeren bij Bournemouth, indien hij dit seizoen met Sunderland degradeert. The Cherries hebben concurrentie van West Ham United en enkele clubs uit China. (The Sun)

Real Madrid kan flinke winst maken op Álvaro Morata. De aanvaller staat welwillend tegenover een transfer en Chelsea heeft liefst 65 miljoen euro over voor de komst van de Spaans international. (AS)

Roberto Mancini ziet zichzelf niet in China of weer in Engeland werken. De clubloze oefenmeester uit Italië staat welwillend tegenover een club in Frankrijk of Spanje. (Diverse Britse tabloids)

Antonio Conte staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van Willian. De Braziliaan is dit seizoen niet altijd basisspeler en twijfelt daarom over zijn toekomst op Stamford Bridge. (The Telegraph)