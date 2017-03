Defoe en Vardy helpen Engeland verdiend langs voetbaldwerg

In Groep F heeft Engeland gedaan wat het moest doen tegen Litouwen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate had weinig te duchten van de voetbaldwerg en won overtuigend, al was de eindstand dat niet: 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Jermain Defoe en diens vervanger Jamie Vardy. The Three Lions verstevigen hun koppositie op weg naar het WK in Rusland.

De bezoekers uit Litouwen hadden op Wembley maar een opdracht en dat was de schade beperken. Bondscoach Edgaras Jankauskas liet zijn team enorm inzakken en daardoor had Engeland moeite om tot grote kansen te komen. Toch werd de score na 21 minuten geopend. Raheem Sterling kwam er op de linkerflank doorheen, legde de bal terug in het strafschopgebied en bood Defoe een niet te missen kans: 1-0. De openingstreffer zorgde voor opluchting bij Engeland en rustig ging de thuisploeg op zoek naar de tweede. In die zoektocht kreeg het bijna de gelijkmaker om de oren. Op slag van rust ging Joe Hart in de fout, maar werd hij gered door John Stones, die de bal van de lijn haalde.

Na rust was het spelbeeld niet anders. Engeland deelde de lakens uit, maar het hoge temp om Litouwen kapot te spelen en de de scherpte bij de eindpass ontbrak. Met nog dertig minuten op de klok werd Defoe afgelost door Vardy en de spits van Leicester City had slechts zes minuten nodig om tot scoren te komen. Een snelle aanval kwam via Adam Lallana uiteindelijk in de voeten van Vardy terecht, die oog in oog met ADO Den Haag-doelman Ernestas Setkus niet faalde en beheerst de 2-0 op het scorebord zette.

In de slotfase kreeg Engeland goede mogelijkheden om de score verder uit te breiden. Marcus Rashford, Eric Dier en Alex Oxlade-Chamberlain hadden kansen op de 3-0, maar Setkus wist de schade verder te beperken. De drie punten blijven in Londen en Engeland koerst af op kwalificatie voor het WK. De volgende WK-kwalificatiewedstrijd staat op 10 juni op het programma, dan is Schotland de tegenstander in Glasgow.