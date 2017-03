Lukaku voorkomt Belgische blamage; Ronaldo blinkt uit met dubbelslag

De nationale ploeg van België heeft een blamage voorkomen. De formatie van bondscoach Roberto Martínez leek zaterdagavond op eigen veld met 0-1 te verliezen van Griekenland, maar Romelu Lukaku maakte er na 89 minuten nog 1-1 van waardoor België op de eerste plaats blijft staan in Groep H. Frankrijk won tegelijkertijd met 1-3 van Luxemburg en Portugal deed wat men moest doen tegen Hongarije (3-0). Cristiano Ronaldo nam twee doelpunten voor zijn rekening.

België - Griekenland 1-1

België maakte zoals verwacht mocht werden het spel, maar liep zich steevast stuk op de muur van Griekenland. Alleen Marouane Fellaini kreeg twee keer een serieuze mogelijkheid op de 1-0, maar de middenvelder faalde in de afronding met een kopbal en een hakje. Onder anderen Radja Nainggolan deed daarna nog een poging om te scoren, maar over het algemeen hanteerde België een te laag tempo om het de Grieken serieus moeilijk te maken. De Rode Duivels hoopten na de pauze wél te scoren, maar zagen het na achttien seconden plots 0-1 worden. Kostas Mitroglou scoorde na een onoplettendheid in de defensie. België kreeg na de tweede gele kaart voor Panagiotis Tachtsidis nieuwe hoop op een goed resultaat en er kwam ook wel wat meer animo in de wedstrijd, maar België leek niet meer te scoren. Leek, want één minuut voor tijd redde Lukaku een punt voor België.



Antoine Griezmann zette Frankrijk met een penalty op het juiste spoor.

Luxemburg - Frankrijk 1-3

Frankrijk was de bovenliggende partij, maar dat veldoverwicht leidde lange tijd niet tot serieuze kansen. Na een klein half uur was het wél raak: Olivier Giroud was het eindstation van een mooie aanval en schoof de bal op aangeven van Djibril Sidibé tegen de touwen. Frankrijk kon echter niet lang genieten van die voorsprong, want een paar minuten later mocht Aurélien Joachim aanleggen vanaf elf meter en de voormalig Eredivisie-spits maakte geen fout. Hij werd daarmee de eerste Luxemburger sinds Romain Michaux in oktober 1978 die wist te scoren tegen les Bleus. Joachim mocht overigens aanleggen na een overtreding van Blaise Matuidi.

Frankrijk rechtte de 1-1 de rug en maakte er na 37 minuten 2-1 van: Antoine Griezmann scoorde vanaf elf meter na een overtreding van Daniel da Mota op Sidibé. Matuidi was daarna nog dicht bij de 1-2, maar zijn schot trof de paal. De middenvelder van Paris Saint-Germain was ook in het tweede bedrijf dicht bij een treffer, net als Griezmann. De 1-3 zou uiteindelijk na 77 minuten vallen, want toen maakte Giroud zijn tweede van de avond. De linkspoot staat nu met 23 treffers op de tiende plaats op de eeuwige topscorerslijst van de Fransen. Frankrijk staat nu overigens met dertien punten bovenaan in Groep A en heeft zes punten meer dan het Nederlands elftal.



Cristiano Ronaldo was met twee doelpunten de man van de wedstrijd.

Portugal - Hongarije 3-0

Portugal kende een wat stroeve start en kreeg pas na twintig minuten zijn eerste grote mogelijkheid toen Cristiano Ronaldo naast kopte. In het laatste kwartier nam de Europees kampioen alsnog afstand van Hongarije: André Silva liep de bal binnen na een lage voorzet van Raphaël Guerreiro en Ronaldo maakte er met een grondscherend schot 2-0 van. De aanvoerder van Portugal liet zich ook na de pauze gelden, want toen scoorde hij uit een vrije trap de 3-0 en was de wedstrijd helemaal gespeeld. Bernardo Silva kreeg nog een mogelijkheid op de 4-0, maar de middenvelder kopte over.