‘Kunstschilder’ Depay bewierookt: ‘Hij kan de nieuwe Robben worden’

Erik ten Hag werkte als assistent-trainer van PSV samen met Memphis Depay. De huidige oefenmeester van FC Utrecht zag en ziet bijzonder veel potentie in de vleugelaanvaller, maar erkent dat Depay zijn problemen heeft. "Hij is erg overtuigd van zichzelf en dat leidt soms ook tot zelfoverschatting", weet Ten Hag.

Als de winteraankoop van Olympique Lyon erin slaagt om 'de focus op voetbal te houden', twijfelt Ten Hag niet aan zijn potentieel. "Dan denk ik nog steeds dat hij de nieuwe Arjen Robben kan worden", vertelt Ten Hag aan Voetbal International. "Memphis is extravagant, een creatieveling. Als een kunstschilder die zijn eigen weg gaat en nu de inspiratie hervindt."

"Wil je een kunstschilder die unieke meesterwerken maakt of een winterschilder die keurig binnen de lijntjes doet wat meer mensen kunnen?", vraagt Ten Hag hardop. "Zolang een speler gericht is op voetbal en zich houdt aan de waarden en normen van de club, moet je talent wel de ruimte geven om expressief en creatief te zijn." Depay maakte in elf wedstrijden voor zijn nieuwe club vijf doelpunten.