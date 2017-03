Jordi Cruijff dankbaar: ‘De plek waar jeugdspelers laatste stap zetten’

Vrijdag was het een jaar geleden dat Johan Cruijff overleed en Barcelona stond zaterdag uitgebreid stil bij die gebeurtenis. De club vernoemt het nieuwe tweede stadion naar de clubicoon en eert Cruijff bovendien met een standbeeld en een straatnaam in de stad. Zijn zoon Jordi Cruijff toont zich bijzonder dankbaar over dat prachtige gebaar.

“Dat is de plek waar de jeugdspelers de laatste stap richting het eerste elftal zetten. Mijn vader zou dat erg hebben gewaardeerd. Daarom willen wij als familie iedereen bij Barcelona bedanken. Dit brengt samen wat hij heeft betekend voor de club”, vertelt hij aan Voetbal International over de symboliek van het gebaar.

“Het is niet één ding, maar een hele serie. Bovendien is het iets blijvends. Mijn vader zal altijd aanwezig blijven binnen deze club. Daar ben ik dankbaar voor”, gaat Cruijff verder. Namens de familie schenkt hij daarnaast een wedstrijdshirt en de door Johan Cruijff, in dienst van Barcelona, gewonnen Gouden Bal aan het clubmuseum: “Mijn vader was niet van de souvenirs, maar dit shirt bewaarde hij met liefde. Het clubmuseum is de juiste plek voor deze herinneringen.”