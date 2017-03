Wantoestanden brengen Italië niet van de wijs in historisch duel Buffon

Italië heeft vrijdagavond de derde overwinning op rij geboekt in Groep G van de WK-kwalificatiecyclus. In de duizendste officiële wedstrijd van Gianluigi Buffon was de ploeg van Giampiero Ventura met 2-0 te sterk voor Albanië. Het duel werd na rust stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. Italië blijft gelijke tred houden met lijstaanvoerder Spanje.

Buffon keepte niet alleen zijn duizendste wedstrijd, maar werd met een totaal van 168 interlands ook de Europeaan met de meeste optredens ooit voor zijn land. In de eerste helft had Buffon weinig te doen, al zag hij een gevaarlijk schot van Sokol Cikalleshi na veertig seconden naast zeilen. Na die inzet kwam Italië op gang. Dat leidde tot een strafschop, na een overtreding van Migjen Basha op Andrea Belotti. Daniele De Rossi bleef koel en stuurde doelman Thomas Strakosha de verkeerde kant op.

Het was zijn twintigste doelpunt voor Italië, waarmee De Rossi op gelijke hoogte kwam met nummer twaalf Paolo Rossi op de eeuwige topscorerslijst. Even later moest Buffon wel in actie komen. Odise Roshi ontdeed zich van Andrea Barzagli en testte de jubilaris met een schot, terwijl Belotti aan de overzijde naast kopte uit een hoekschop. Even later knikte De Rossi over de lat, na een vrije trap van Lorenzo Insigne. Tot slot had doelman Strakosha een goede redding in huis op een venijnige uithaal van Belotti.

Het tweede bedrijf begon vol dramatiek. De Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic legde het spel stil, nadat Albanese supporters vuurwerk op het veld bleven gooien. Hij hervatte het spel even later, maar liep kort daarna toch van het veld omdat de kleine groep Albanezen zich bleef misdragen. Na een toespraak van aanvoerder Ansi Agolli gingen beide partijen toch verder. Italië was via Antonio Candreva dichtbij, alvorens Ciro Immobile diagonaal raak kopte op aangeven van Davide Zappacosta. Buffon hield de nul.