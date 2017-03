Galatasaray meldde zich in Deventer: ‘Rijkaard vroeg om mij’

Halil Colak speelde zich als speler van Go Ahead Eagles in de kijker bij Galatasaray. Frank Rijkaard, in het seizoen 2009/10 trainer van de Turkse topclub, wilde de inmiddels 29-jarige middenvelder graag naar Istanbul halen. Beide clubs gingen zelfs in gesprek.

Naar verluidt kwamen beide partijen niet tot een akkoord. Go Ahead Eagles, waar Marc Overmars destijds hoofd technische zaken was, hield volgens de middenvelder vast aan een te hoge transfersom. “Rijkaard en de club spraken met elkaar, maar ineens was het gesprek ten einde. Ik weet niet precies wat het probleem was.”

Colak zou Go Ahead Eagles uiteindelijk in de zomer van 2010 verlaten. Hij vertrok naar Kasimpasa, waar hij vijf seizoenen verbleef. Na seizoenen bij Belediyespor en Sanliurfasport, verdedigt hij tegenwoordig de clubkleuren van Istanbulspor.