Torino is Europese grootmachten te snel af en haalt Braziliaans talent

Torino is de verrassende winnaar van de strijd om de handtekening van Lyanco. De twintigjarige Braziliaans van Sao Paulo werd de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Europa. Verschillende Europese grootmachten werden genoemd in de geruchtenmolen, maar het is uiteindelijk Torino dat aan de haal gaat met de talentvolle verdediger.

Atlético Madrid, Manchester United, FC Porto en Juventus hadden allemaal een oogje op Lyanco. Jose Neto Jacobsen, sportief directeur van Sao Paulo, bevestigt vrijdag tegenover Gazeta Esportiva dat de speler naar Torino verkast. “De deal is bezegeld, Lyanco is speler van Torino. We hebben hem verkocht.”

Torino betaalt naar verluidt zes miljoen euro aan Sao Paulo, een bedrag dat door middel van bonussen verder kan oplopen tot negen miljoen. Volgend seizoen mag Lyanco aansluiten bij de selectie van de Serie A-club en hopen op zijn debuut.