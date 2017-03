Pérez bewierookt Real-spits: ‘Hij is een mix tussen Zidane en Ronaldo’

Karim Benzema verruilde Olympique Lyon in 2009 voor Real Madrid en is tot op de dag van vandaag de eerste keus in de punt van de aanval bij De Koninklijke. Real zou zijn zinnen voor aankomende zomer gezet hebben op tienersensatie Kylian Mbappé, maar volgens president Florentino Pérez hoeft Benzema de komst van de jongeling van AS Monaco niet te vrezen.

"Benzema is een mix tussen Zinédine Zidane en Ronaldo Luís Nazário de Lima. Hij is de beste nummer negen ter wereld", vertelt de beleidsbepaler aan Radio Montecarlo. Het contract van Benzema bij Real loopt nog door tot medio 2019, maar Pérez wil graag langer door met de Fransman. "Als het aan mij ligt, speelt Benzema hier voor de rest van zijn carrière. Ik ben erg blij met hem en zijn gedrag is voorbeeldig."

De laatste weken wordt de naam van Mbappé veelvuldig in verband gebracht met een overgang naar Real. De achttienjarige aanvaller maakt dit seizoen furore in het shirt van AS Monaco. "Een duo bestaande uit Benzema en Mbappé?", vraagt Pérez zich hardop af. "Alles is mogelijk, maar op dit moment wil ik er niet over praten."