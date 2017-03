'Ik zou nu tussen de 80 en 100 miljoen euro waard zijn geweest’

De Braziliaan Mário Jardel maakte halverwege de jaren negentig de overstap naar Europa en kende uiterst succesvolle periodes bij onder meer FC Porto, Galatasaray en Sporting Portugal. Voor een club van wereldformaat speelde de voormalig spits niet, maar volgens Jardel lag dat niet aan zijn kwaliteiten.

"Vandaag de dag zou ik tussen de tachtig en honderd miljoen euro waard zijn geweest", verzekert de inmiddels 43-jarige Jardel in gesprek met CNN Türk. "Ik had voor grote clubs zoals Real Madrid, AC Milan en Barcelona kunnen spelen, maar helaas is het daar nooit van gekomen. Misschien zal ik op een dag uitleggen waarom niet."



Super Mário begon zijn carrière in eigen land bij Vasco da Gama en belandde via Grêmio in 1996 bij Porto. Bij die club scoorde de oud-aanvaller aan de lopende band, waarna eveneens productieve periodes bij Galatasaray en Sporting volgden. Nadien ging het bergafwaarts met de voormalig Braziliaans international, die in 2011 een punt zette achter zijn loopbaan.