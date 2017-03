‘Ik heb van God een linkervoet gekregen waar ik altijd op kan vertrouwen’

In de vriendschappelijke interland tussen Duitsland en Engeland nam Lukas Podolski afscheid als international. Dat deed de aanvaller overigens in stijl, want hij nam op schitterende wijze het enige doelpunt voor zijn rekening. Podolski noemde zijn afscheid bij de Duitse ploeg na afloop ‘een goede film’.

“We winnen met 1-0 en ik scoor het enige doelpunt. Ik weet dat ik van God een linkervoet heb gekregen waar ik altijd op kan vertrouwen”, zegt Podolski tegenover de ARD In 130 interlands scoorde de aanvaller 49 keer. “Ik ben trots op wat ik de afgelopen dertien jaar bereikt heb. In het stadion kon je zien wat voor connectie ik heb met de mensen uit Keulen. Er waren zeker 30.000 mensen uit Keulen.”

“Dat geeft kippenvel. Dan weet je waar je thuis is en dat je veel dingen goed gedaan hebt, ook buiten het veld. Dat maakt me heel trots”, vervolgt de aanvaller. Bondscoach Joachim Löw was blij voor Podolski. “Het doelpunt was typisch Poldi. Speciale spelers verdienen zo’n afscheid, dit is geweldig voor hem. We wilden hem eerder wisselen, maar hij gaf in de rust aan dat hij langer door kon. Dus keken we hoe de wedstrijd vorderde en hij zat goed in de wedstrijd.”