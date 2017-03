‘Voor Zhang is voetballen in Duitsland of Engeland marketingtechnisch beter’

Vitesse onderhandelt al maanden met Yuning Zhang en zijn management over een nieuw contract. De Chinese spits beschikt momenteel over een aflopende verbintenis, waar voor Vitesse een eenzijdige optie in staat om Zhang één jaar langer te binden. De Arnhemmers hopen het contract echter met drie jaar te kunnen verlengen.

Knelpunt in de onderhandelingen is volgens De Gelderlander de marktwaarde van Zhang. Zijn management ziet hem als uithangbord van het Chinese voetbal liever in een grotere competitie spelen. “In China wil iedereen alles van hem weten. Maar de Eredivisie is in Azië een kleine afzetmarkt. Voor Yuning is voetballen in Duitsland of Engeland marketingtechnisch en in sponsoring gewoon veel beter”, zegt een manager van de spits.

Toch hoopt Vitesse nog op een akkoord met Zhang. De club gokt op een nieuw driejarig contract voor de negentienjarige aanvaller. “En dat neemt tijd in beslag”, stelt algemeen directeur Joost de Wit. Overigens zal Zhang komende zomer in ieder geval niet transfervrij vertrekken, want Vitesse gaat hoe dan ook de eenzijdige optie in het contract van de Chinees lichten.