Koeman heeft drie concurrenten voor positie bij Barça

Jean-Paul Boëtius gaat hoogstwaarschijnlijk definitief de overstap naar RC Genk maken. De Belgische club is van plan om de optie tot koop van een miljoen euro in de overeenkomst met FC Basel te lichten. (Sporza)

Juventus is bereid om AC Milan vijftig miljoen euro voor Gianluigi Donnarumma te bieden. De doelman wil zelf liever langer in Milaan blijven of de overstap naar het buitenland maken. (Corriere dello Sport)

Alisson sluit een zomers vertrek bij AS Roma niet uit. De Braziliaans international kwam tot dusver dit seizoen tot slechts veertien duels, daar Wojciech Szczesny de voorkeur krijgt in competitieverband. (Corriere dello Sport)