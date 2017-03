‘Als ik Joe Hart zou zijn, zou ik een transfer naar Juventus ambiëren’

Joe Hart weet niet waar hij komend seizoen onder contract staat. De doelman is dit seizoen door Manchester City uitgeleend aan Torino en lijkt geen toekomst in Manchester te hebben, zolang Josep Guardiola voor de selectie staat. Ofschoon zijn verblijf in Turijn niet geheel vlekkeloos verloopt, komt de doelman in Italië in ieder geval weer aan spelen toe.

Tal van clubs hebben interesse in Hart, die eerder aangaf open te staan voor een langer verblijf in het buitenland. Een club in de Premier League geniet niet per se zijn prioriteit. Oud-doelman David James is van mening dat de 29-jarige Engels international naar stadsgenoot Juventus moet kijken. "Als ik Joe Hart zou zijn, zou ik een transfer naar Juventus ambiëren", zo stelt de voormalig sluitpost van onder meer Manchester City.

"Waar in Engeland moet hij aan de slag? In de Premier League zijn zeer veel goede keepers", zo versterkt James zijn standpunt. "Kijk eens naar de selectie van Engeland. Hij is de enige speler die in het buitenland actief is en het goed doet. Hij laat zien dat hij de kwaliteiten en capaciteiten heeft om in het buitenland te spelen. Waarom zou hij dat niet bij een buitenlandse topclub kunnen?"