De Graafschap zegt contracten clubtopscorer en vier medespelers op

Piotr Parzyszek kan De Graafschap aan het einde van dit seizoen transfervrij verlaten. Het contract van de Poolse topschutter is dinsdag door de club opgezegd, net als de verbintenissen van Erik Quekel, Luis Pedro, Lion Kaak en Nathaniel Will, zo maken de Superboeren bekend via de officiële kanalen.

De kans bestaat overigens dat Parzyszek ook volgend seizoen actief is op De Vijverberg. Clubs in het betaald voetbal zijn ingevolge een standaardprocedure verplicht de aflopende contracten van spelers formeel op te zeggen voor 1 april. De Graafschap kan het bovengenoemde vijftal in een later stadium nog altijd een nieuwe verbintenis aanbieden.

In het geval van Parzyszek lijkt dit ook een reële optie. De 23-jarige aanvaller geldt als de absolute blikvanger in het elftal van Henk de Jong en is dit seizoen met twintig doelpunten op dreef in de Jupier League. Ook Kaak en Will zouden in aanmerking komen voor een nieuw contract; de toekomst van Quekel en Pedro lijkt elders te liggen.