‘United was erg gracieus en behulpzaam bij het afronden van de transfer'

Chicago Fire verraste dinsdag met de aankoop van Bastian Schweinsteiger. De Duitse middenvelder komt per direct over van Manchester United en gaat 4,1 miljoen euro op jaarbasis verdienen bij de Major League Soccer-club. Algemeen directeur Nelson Rodríguez van Chicago Fire beweert dat de 32-jarige Schweinsteiger al langer op de radar stond bij de Amerikaanse vereniging.

"De transfer had reeds in een eerder stadium beklonken kunnen zijn, maar United wilde hem aan het begin van dit seizoen graag behouden. United was actief op meerdere fronten en Bastian werd beschouwd als een waardevolle speler om achter de hand te hebben", legt Rodríguez uit in gesprek met Sky Sports.

Onlangs kreeg Chicago Fire alsnog groen licht van United. "Naarmate het seizoen vorderde, haakten de concurrenten af", vervolgt de beleidsmaker. "Nu was het goede moment. United heeft minder concurrentie en een zomertransfer was geen goede optie voor ons. We zijn ervan overtuigd dat Bastian ons elftal zal versterken. Hij zal een rolmodel en leider zijn", voorspelt Rodríguez, die superlatieven tekort komt voor de onderhandelingswijze van United.

"Manchester United was erg gracieus en met name Ed Woodward (vice-voorzitter) was zeer behulpzaam bij het afronden van de transfer. Bastian had ook niets dan goeds te vertellen over de club. Hij had duidelijk een goede relatie met de supporters, maar ook met de spelers en de technische staf van de club", besluit Rodríguez.