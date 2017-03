FC Utrecht langer door met zwaar geblesseerde ‘cement tussen de stenen’

Rico Strieder hoeft er niet bang voor te zijn dat hij aankomende zomer zonder club komt te zitten. De Duitser, die momenteel herstelt van een zware knieblessure, heeft dinsdag te horen gekregen dat FC Utrecht de optie in zijn contract heeft gelicht, waardoor hij ook volgend seizoen de kleuren van de club zal verdedigen.

Strieder volgde Erik ten Hag in de zomer van 2015 van Bayern München II naar de Domstad en groeide daar al meteen uit tot een dragende kracht. Dit seizoen loopt echter anders dan de middenvelder gehoopt had: ‘het cement tussen de Utrechtse stenen’, zoals hij op de website van zijn club genoemd wordt, raakte in december zwaar geblesseerd en zal dit seizoen niet meer in actie komen.

Ten Hag toont zich verguld met de verlenging: “Rico heeft zich in Utrecht op een zeer positieve wijze gemanifesteerdHij heeft bewezen een absolute toegevoegde waarde te zijn voor de ploeg. Dat de optie in zijn contract nu wordt gelicht, geeft Rico een extra steun in de rug tijdens zijn revalidatie. Het is voor zowel hem als de club een prettig vooruitzicht dat hij in het seizoen 2017/2018 opnieuw deel uitmaakt van FC Utrecht.”