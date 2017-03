Wilmots pakt de draad weer op en is de nieuwe bondscoach van Ivoorkust

Marc Wilmots gaat aan de slag als bondscoach van Ivoorkust. Dat heeft de voorzitter van de Ivoriaanse voetbalbond bevestigd op een persconferentie. Wilmots volgt de Fransman Michel Dussuyer op. Hij stapte op bij de Ivoriaanse voetbalbond na de teleurstellend verlopen Afrika Cup, waar het land in de groepsfase werd uitgeschakeld.

Wilmots zat sinds zijn vertrek bij de Belgische voetbalbond zonder werk. Nadat de Rode Duivels op het EK in Frankrijk niet verder kwamen dan de kwartfinales, werd het contract van Wilmots ‘in onderling overleg’ ontbonden. Hij tekent voor twee jaar bij de Ivoriaanse bond.

Met Ivoorkust hoopt Wilmots zich te kwalificeren voor het WK in Rusland. In de kwalificatiereeks gaat zijn nieuwe ploeg na twee wedstrijden aan kop in Groep C, met vier punten uit twee wedstrijden. Op zondag 4 juni oefent het Nederlands elftal in De Kuip tegen Ivoorkust.