Guardiola wekt onbegrip: ‘Die twee zijn lang niet zo goed als Hart’

Joe Hart verloor met de komst van Josep Guardiola zijn basisplaats bij Manchester City en vertrok op huurbasis naar Torino. The Citizens namen voor veel geld Claudio Bravo over van Barcelona, maar vooralsnog is dat geen succes. Volgens oud-keeper David Seaman bewijst Hart in de Serie A het ongelijk van Guardiola.

Hart beschikte volgens Guardiola niet over de capaciteiten om mee te voetballen, iets waar de Spaanse coach veel waarde aan hecht bij het toepassen van zijn gewenste speelstijl. Bravo had dat wel, maar hij keepte matig en is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Willy Caballero. “Ik moet er eerlijk gezegd wel een beetje om lachen”, zegt de oud-international in de Engelse media. “Als je kijkt naar de capaciteiten van Joe en hoe het er aan toe gaat bij City op dit moment, dan is het ronduit een schande.”

Seaman is van mening dat Hart ook zo zijn mindere momenten heeft gehad, maar dat hij minstens net zo goed is als de huidige doelverdedigers van City. “Hij heeft niet het beste EK achter de rug, maar hij heeft wel goed gereageerd. Als je kijkt naar de jongens die hem hebben vervangen bij City, zijn die lang niet zo goed als Hart.”