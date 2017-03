Ex-Ajacied maakt indruk in Denemarken: ‘Ik kan bij een grotere club spelen’

Stanislav Lobotka werd in 2013 een jaar door Ajax gehuurd van AS Trencín, met een optie tot koop. De Slowaak speelde een seizoen lang met Jong Ajax in de Jupiler League, maar de Amsterdammers besloten om de optie niet te lichten. De 22-jarige middenvelder maakt nu indruk bij het Deense FC Nordsjaelland.

“Ik leerde op het voetballende vlak veel, maar ook over het leven naast het veld. Het was de eerste keer dat ik in het buitenland woonde, het was een moeilijke periode. Ik wist niets van voetbal op het hoogste niveau, maar ik ben blij dat ik bij Ajax heb gespeeld. Veel wat ik daar heb geleerd, kan ik nu gebruiken”, blikt Lobotka terug op zijn tijd bij Ajax in gesprek met BT.

Na zijn vertrek bij Ajax, keerde Lobotka terug naar Trencín. In 2015 tekende hij bij FC Nordsjaelland, waar hij dit seizoen goed presteert. Onlangs werd hij verkozen tot de meest onderschatte speler van de Deense competitie. “Ik houd er niet zoveel rekening mee met wat andere mensen over me zeggen. Voorlopig moet ik zorgen dat ik positief blijf, ik kan bij een grotere club spelen”, stelt de Slowaak. “Ik droom om naar een Europese topcompetitie te gaan, maar ik ben gelukkig hier en we zien wel wat er komende zomer gebeurt.”