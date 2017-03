Dost bij Sporting in bloedvorm: ‘Het is nu wel extreem hoeveel ik scoor’

Bas Dost maakte afgelopen zomer de overstap van VfL Wolfsburg naar Sporting en dat blijkt een uitstekende keuze. De spits scoort in Portugal aan de lopende band en trof dit seizoen in de competitie al 24 keer het doel. Met dat aantal is Dost één van de vaakst scorende spitsen van Europa.

Het leven in Portugal bevalt Dost tot nu toe wel, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als we om tien uur trainen, loopt iedereen om vijf over tien nog op zijn sokken door de kleedkamer. In Duitsland stonden we om tien voor tien op het veld. We trainen hard, hoor, maar de mensen zijn hier gewoon meer ontspannen”, zegt de spits, die afgelopen zaterdag tegen Nacional tweemaal scoorde.

“Het waren ook twee beste goals trouwens. Er wordt altijd van je verwacht dat je doelpunten maakt. Fijn dat het dan ook gebeurt”, gaat Dost verder. “Dat is een wedstrijd waarin ik geacht word te scoren. Gewoon je werk doen. Het is nu wel extreem hoeveel ik scoor, maar als ik volgend seizoen weer alles speel, eindig ik echt niet op twaalf goals.”

In alle competities scoorde Dost dit seizoen al 26 keer voor Sporting. Daarnaast gaf hij ook nog eens drie assists. Alleen in 2011/2012 scoorde de spits vaker dan nu in de competitie. Destijds trof hij 32 keer doel voor sc Heerenveen, waarmee hij topscorer van de Eredivisie werd.