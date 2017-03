Beoogd opvolger Luis Enrique: ‘Barcelona heeft me niet benaderd’

Vanaf het moment dat Luis Enrique bevestigde dat hij aan het einde van dit seizoen stopt als trainer van Barcelona, wordt Jorge Sampaoli in verband gebracht met een overstap naar de Catalanen. Maar de huidige coach van Sevilla zegt niet bezig te zijn met een vertrek en niet benaderd te zijn door Barcelona, al vindt hij het niet nodig om zijn verbintenis bij zijn werkgever te verlengen.

Sampaoli volgde afgelopen zomer Unai Emery op bij Sevilla. Door zijn gehanteerde speelstijl wordt hij gezien als kandidaat om Luis Enrique op te volgen. De Argentijnse coach heeft een contract tot medio 2018 en verwacht deze uit te dienen. Nu al een contractverlenging tekenen vindt hij overbodig. “Ik heb al een contract, dus ik heb geen nieuwe nodig”, aldus de coach tegenover diverse media. “Of de interesse van Barcelona in mij er wel of niet is, ze hebben me niet benaderd.”

De 57-jarige Sampaoli is niet de enige kandidaat voor de aanstaande vacature bij Barcelona. Ook Everton-manager Ronald Koeman wordt gezien als kandidaat, maar volgens Sport is Juan Carlos Unzue, momenteel assistent van Luis Enrique, de grootste kanshebber. Robert Moreno zou bij de aanstelling van Unzue promoveren tot assistent.